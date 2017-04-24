Ahmet Nur Çebi: "İki Hafta Kala Şampiyonluğumuzu İlan Ederiz"

Beşiktaş ikinci Bakanı Ahmet Nur Çebi, mevcut puan farkını dikkate alarak ligin bitimine son iki hafta kala şampiyonluklarını ilan edebileceklerini söyledi.



Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından Beşiktaş ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çebi, Adanaspor'un iyi mücadele ettiğini dile getirerek, "6 hafta daha var, epey işimiz var. Kolay bir sezon geçirmeyeceğiz. Bütün takımlar çok güçlü. Hepsi mücadeleci hava içinde. Kimse işi bırakmış değil. Adanaspor'u tebrik ediyorum. Yakışan bu. Daha işimiz var" dedi.



"Lyon maçı Beşiktaş için gururdu"



Lyon maçı ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Ahmet Nur Çebi, "Lyon maçı Beşiktaş taraftarı için bir gururdu. Camiamız için bir gururdur. Olumlu ve pozitif bir gelişme seyrettik. Bir yere kadar geldik. Sonuç itibariyle muhteşem bir taraftarımızın olduğu maç seyrettik. Takımımızın muhteşem olduğu maç seyrettik. Beşiktaş camiasına şunu söylemek istiyorum. Gurur duyacakları bir sezon geçiriyoruz. Allah inşallah tamamına erdirir" şeklinde konuştu.



"Şampiyon demek için erken"



Beşiktaş'ın basına yansıyan şampiyonluk öngörülerinin siyah-beyazlıları rehavete sürükleyebileceğini ifade ederek, "Daha erken ama iyi gidiyoruz. Kalan maçların hepsini alırsak bu seneyi kupayı kaldıracağız. Bu şampiyonluk şarkıları ve basında yansıyan şampiyon Beşiktaş'a katılmıyorum. Diğerlerinin hakkını yememek lazım. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Şampiyon olduğumuz gün şampiyon olduk diyebileceğiz, bugün erken" açıklamasında bulundu.



"UEFA hakkımızı iade edecek"



UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda oynanan Lyon maçında çıkan saha olayları nedeniyle Beşiktaş'ın ceza alması hakkında açıklamalarda bulunan Çebi, camia olarak haklarını arayacaklarını dile getirerek, "Yönetim olarak görevimiz olan Beşiktaş'ın hakkını Avrupa dahil olmak üzere koruyacağız. Verilen cezanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Adaletli bir Avrupa varsa UEFA bizim hakkımızı iade edecek" değerlendirmesini yaptı.



Başkan Çebi, mevcut puan farkını dikkate alarak son iki hafta şampiyonluğunu ilan edebileceklerini aktararak, "Böyle gidersek bir iki maç kala şampiyonluğumuzu ilan ederiz. 3-4 maç daha dinç ve ayakta kalıp önümüzdeki maçları almamız gerekiyor" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL