Ahmet Kural ve Murat Cemcir Sivas'ta Hayranlarıyla Buluştu

Ahmet Kural ve Murat Cemcir, 'Çalgı Çengi İkimiz' filminin Türkiye turnesi kapsamında Sivas'ta hayranlarıyla buluştu.



6 Ocak'ta vizyona giren 'Çalgı Çengi İkimiz' filimin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir Sivas'ta Primemall Alışveriş Merkezi'nde filmin Türkiye turnesi kapsamında hayranlarıyla buluştu. Düzenlenen basın toplantısın gazetecilerin sorularını yanıtlayan ikili yeni bir dizi yapmayı düşündüklerini söyledi. Murat Cemcir Çalgın Çengi'nin ilk filmini 6 yıl önce çektiklerini belirterek, ikincisini 5 yıl önce çekmeyi planladıklarını ancak nasip olmadığını ifade etti. Düğün Dernek filminin devamının geleceğini söyleyen Cemcir,"Bizim derdimiz yeni hikayeler anlatmak yeni tipler ortaya çıkarmak daha çok ailelerin izleyeceği filmler yapmak" dedi.



Düğün Dernek ve Çalgı Çengi filminin kıyaslanamayacağını ifade eden Ahmet Kural ise,"Bu başka bir film Düğün Dernek gibi her saniyesi kahkahalar, tiplemeler, komik bir durum yok. Çalgı Çengi'de durum komedisi var. Draması da çok ağır bir film. Düğün Dernek'te Tüpçü Fikret'in, Çetin'in hikayelerine gülüyorduk. Bu filmi yapmak zorundaydık. 6 sene geçti seyircisi bekliyordu. Bunu bilmeyip Düğün Dernek'i izleyenler sonra da Çalgı Çengi'yi izleyenler 'olmamış' diyebilir. Düğün Dernek gibi bir film inşallah çekeceğiz" diye konuştu.



İkili basın toplantısının ardından hayranlarıyla buluştu. Hayranlarının sorularını yanıtlayan ünlü oyuncular dinleyenleri kahkahalara boğdu. Hayranları, Cemcir ve Kural ile bol bol fotoğraf çekindi. - SİVAS