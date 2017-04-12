Ahmet Küçükbay, 1982 Yılında Fethullah Gülen ile Toplantıda Tanışmış

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgüte finansal destek sağladığı iddiasıyla tutuklu bulunan ünlü iş adamlarının yargılanmasına devam edilirken, Ahmet Küçükbay, "Cemaat ile tanışmam 80'li yılların başı. 1982 yılında 'Dar daire' adı verilen 160 kişinin bulunduğu toplantıda Fethullah Gülen de vardı. Amerika'ya gittiğimde TUSKON'un düzenlediği gezide, Cuma namazı sonrası katıldığımız yemekte Fethullah Gülen de vardı" dedi.



FETÖ'ye finansal destek sağladıkları iddia edilen tutuklu ünlü iş adamları Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk, ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, tutuksuz sanık Metehan Kavuk, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı. Üye hakim, sanıklar hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. İddianamenin okunmasından sonra sanıkların savunmaları alınmaya başladı. Sabahki oturumda tutuksuz sanık Metehan Kavuk, tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ifade vermişti.



"Derneklere nakti yardımım olmadı"



Öğle molasından sonra Abdullah Kavuk ifade vermeye başladı. Kavuk mahkemeye verdiği ifadesinde, "Örgütün İzmir yönetimi nedir bilmiyorum. Böyle bir yapılanma içinde olmadım. Bekir Baz'ın cemaate yakın olduğu herkes tarafından bilinir. 15 Temmuz'dan sonra kapatılan derneklere baktığımızda, yüzde 5'ine yardım etmişimdir. Onlarda, ramazan nedeniyle yaptığımız yardımlardır. Derneklere nakti yardımım olmadı" dedi.



"Derneklerden istifa ettim"



İddianamedeki suçlamalara tek tek değinen Ahmet Küçükbay örgütle tanışmasına da değindi. 1990'lı yıllarda STV ile bir ortaklık yaptıklarını anlatan ünlü iş adamı, "90'lı yıllarda kurulan STV ile cüzi bir ortaklığımız oldu. Hiç yönetiminde bulunmadım. Hiç kimseden talimat alıp hisse almadım. Paralel örgüt ile iktisatlı olduğunu sonradan öğrendiğim derneklerle üyeliğinizi iptal ettik. Örgüt adına bizim kimseden bir talebimiz olmadı. Hiçbir zaman kimsenin emri ile iş yapmadık. 17-25 Aralık sonrası; İzmir Genç İşadamları Derneği (İGİD) Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu (ESİDEF) ve Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) üyeliklerinden istifa ettim. Her zaman devletimizin yanında olduk" diye konuştu.



"Gülen ile 1982 yılında 'Dar daire' toplantıda bir araya geldim"



Cemaat ile temasının 80'li yıllarda olduğunu belirten Küçükbay, "80'li yılların başında cemaatten Dr. Mahmut Akdoğan bana gelip 'Ege Üniversitesinde okuyan talebelerimiz var. Onların ihtiyaçları var' diye gelmişti. Orada cemaati tanıdım. 1982 yılında İzmir'in Bozyaka semtinde 'Dar daire' denilen toplantı vardı oraya katıldım. 160 kişinin olduğu toplantıda Fethullah Gülen'de vardı. Bunun dışında Türkiye'de Fethullah Gülen ile bir araya gelmedim" şeklinde konuştu.



"İş adamları toplantılarına katıldım"



İş adamları toplantısına değinen Ahmet Küçükbay, "İzmir'deki iş adamlarının olduğu toplantılar oluyordu. 2010 ile 2012 yılları arasında. Ayda bir veya iki defa buraya katılıyordum. Burada yatırımlar konuşuluyordu. 2012 yılında, Kemalpaşa'daki kiraz bahçem de bende iftar yemeği verdim. Orada; iş adamı, bürokrat ve siyasilerden oluşan 25 kişi vardı. Bu yemeği de herkes verdiği için verdim. O günün şartlarında, görüştüklerim örgüt ile ilişiği olmayan kişiler. Hiçbir örgüt toplantısına katılmadım" ifadelerini kullandı.



ABD'de Fethullah Gülen ile görüşmüş



Amerika'da şirketinin bulunduğunu belirten Ahmet Küçükbay, şöyle devam etti:



"Şirketimin bulunması nedeniyle yılda bir defa Amerika'ya gidiyordum. Bir seferinde TUSCON'nun organize ettiği bir gezide Pensilvanya'ya gittim. Oraya 2 bakanımız ve 3 milletvekilinin olduğu grup ile gittim. Cuma namazından sonra yemek yedik. Yemekte Fethullah Gülen'de vardı. Başka da Fethullah Gülen ile bir araya gelmedim. Cemaatin terör örgütü olduğunu öğrendikten sonra bütün bağlantılarımı kestim. Yaptığım yardımlar da hiçbir zaman nakti olmadı. Paralel örgüt ile hiçbir bağlantım yok" dedi.



Ahmet Küçükbay mahkeme heyetinden öncelikle tahliyesinin ardından da beraatını talep etti. Duruşma yarın tanıkların dinlenmesi ile devam edecek.



Olayın geçmişi



İzmir'de, 15 Temmuz darbe girişimin ardından, ünlü iş adamları Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu sahibi olan Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve Gediz Üniversitesinin eski Mütevelli Heyet Başkanı Abdullah Kavuk ile oğlu Metehan Kavuk, Şeref Kuyumculuk'un sahibi Şeref Sipahi tutuklanmıştı. Soruşturmayı yürüten savcı Zafer Dur, dört önemli isimle ilgili soruşturma dosyasını ayırdı ve savcı iş adamları hakkında hazırlanan iddianameyi İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. FETÖ örgütüne finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamları hakkındaki 168 sayfalık iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. İddianamede, 4 iş adamına 10 ile 15 yıl arasında ceza verilmesini istedi. İddianamenin kabul edildiği gün Metehan Kavuk dosya üzerinden görülen dava ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - İZMİR