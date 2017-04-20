Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali sizlerle...



Türkiye'de klasik gitar denildiğinde akla ilk gelen adlardandır Ahmet Kanneci... Gerek yorumcu ve gerekse eğitimci kimliği ile ülkemizde klasik gitarın tanınmasında ve yaygınlaşmasında en önemli adlardan olan Ahmet Kanneci, sanatta 40.yılını festivalde vereceği, vakfımız için de anlamlı olan özel bir konser programı ile kutluyor.



Sayın"Adnan Turani"anısına



SUITE n.3…J.S.BACH



*Prelude



*Allemande



*Courante



*Sarabande



*Bourree 1&2



*Gigue



Sayın "Mehmet Başman" anısına



2 ESER… I.ALBENIZ



*Capricho Catalan



*Torre Bermeja



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Sayın "D.Alberto Poveda" anısına



PIEZAS CARACTERISTICAS… F.M.TORROBA



*Preambulo



*Oliveras



*Burgalesa



*Los Mayos



*Albada



*Panaroma



Sayın"Alirio Diaz" anısına



4 VENEZUELA ESERİ… rep. A. DİAZ



*Vision Portena/P.P.Caldera



*Angostura/A.Lauro



*Como Llora una Esterella/A.Carillo



*Caujaritos /I.Figueredeo



Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Hacettepe Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs 06100 Sıhhıye



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır