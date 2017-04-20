Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali

Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali sizlerle...Türkiye'de klasik gitar denildiğinde akla ilk gelen adlardandır Ahmet Kanneci... Gerek yorumcu ve gerekse eğitimci kimliği ile ülkemizde klasik gitarın tanınmasında ve yaygınlaşmasında en önemli adlardan olan Ahmet Kanneci, sanatta 40.

Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali

Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali sizlerle...

Türkiye'de klasik gitar denildiğinde akla ilk gelen adlardandır Ahmet Kanneci... Gerek yorumcu ve gerekse eğitimci kimliği ile ülkemizde klasik gitarın tanınmasında ve yaygınlaşmasında en önemli adlardan olan Ahmet Kanneci, sanatta 40.yılını festivalde vereceği, vakfımız için de anlamlı olan özel bir konser programı ile kutluyor.

Sayın"Adnan Turani"anısına

SUITE n.3…J.S.BACH

*Prelude

*Allemande

*Courante

*Sarabande

*Bourree 1&2

*Gigue

Sayın "Mehmet Başman" anısına

2 ESER… I.ALBENIZ

*Capricho Catalan

*Torre Bermeja

***

Sayın "D.Alberto Poveda" anısına

PIEZAS CARACTERISTICAS… F.M.TORROBA

*Preambulo

*Oliveras

*Burgalesa

*Los Mayos

*Albada

*Panaroma

Sayın"Alirio Diaz" anısına

4 VENEZUELA ESERİ… rep. A. DİAZ

*Vision Portena/P.P.Caldera

*Angostura/A.Lauro

*Como Llora una Esterella/A.Carillo

*Caujaritos /I.Figueredeo

Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : Hacettepe Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs 06100 Sıhhıye

Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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