Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali
Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali sizlerle...Türkiye'de klasik gitar denildiğinde akla ilk gelen adlardandır Ahmet Kanneci... Gerek yorumcu ve gerekse eğitimci kimliği ile ülkemizde klasik gitarın tanınmasında ve yaygınlaşmasında en önemli adlardan olan Ahmet Kanneci, sanatta 40.
Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali sizlerle...
Türkiye'de klasik gitar denildiğinde akla ilk gelen adlardandır Ahmet Kanneci... Gerek yorumcu ve gerekse eğitimci kimliği ile ülkemizde klasik gitarın tanınmasında ve yaygınlaşmasında en önemli adlardan olan Ahmet Kanneci, sanatta 40.yılını festivalde vereceği, vakfımız için de anlamlı olan özel bir konser programı ile kutluyor.
Sayın"Adnan Turani"anısına
SUITE n.3…J.S.BACH
*Prelude
*Allemande
*Courante
*Sarabande
*Bourree 1&2
*Gigue
Sayın "Mehmet Başman" anısına
2 ESER… I.ALBENIZ
*Capricho Catalan
*Torre Bermeja
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Sayın "D.Alberto Poveda" anısına
PIEZAS CARACTERISTICAS… F.M.TORROBA
*Preambulo
*Oliveras
*Burgalesa
*Los Mayos
*Albada
*Panaroma
Sayın"Alirio Diaz" anısına
4 VENEZUELA ESERİ… rep. A. DİAZ
*Vision Portena/P.P.Caldera
*Angostura/A.Lauro
*Como Llora una Esterella/A.Carillo
*Caujaritos /I.Figueredeo
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : Hacettepe Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüs 06100 Sıhhıye
Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Kanneci Klasik Gitar Resitali
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır