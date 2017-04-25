Ahmet Hakkı Turabi Konseri

AHMET HAKKI TURABİ KONSERİ etkinliği 2017-04-25 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Ahmet Hakkı Turabi Konseri

AHMET HAKKI TURABİ KONSERİ etkinliği 2017-04-25 20: 00: 00 tarihinde gerçekleşecektir.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Yenimahalle Yanıkses Sok. (Yenimahalle Doğumevi Yanı) Bakırköy

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : AHMET HAKKI TURABİ KONSERİ

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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