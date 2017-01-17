Ahmet Hakan, Reytinglerde Umduğunu Bulamadı

Kanal D Ana Haber'i sunmaya başlayan gazeteci ve yazar Ahmet Hakan ilk akşamında beklediği izlenme oranlarına ulaşamadı.

Ahmet Hakan, Reytinglerde Umduğunu Bulamadı

Kanal D'de Serdar Cebe'nin yerine ana haber bültenini sunmaya başlayan Ahmet Hakan, dün akşam ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı. Hakan'ın gelişiyle Kanal D Ana Haber, reytinglerde 16. sıraya yerleşti.

FATİF PORTAKAL'A RAKİP OLACAĞI SÖYLENİYORDU

Mehmet Ali Birand'dan sonra bir türlü ana haberde umduğu reytingi bulamayan Kanal D çözümü Ahmet Hakan da buldu. Fatih Portakal'a rakip olacağı yorumları yapılan Ahmet Hakan, ilk gün reytinglerde çakıldı.

16. SIRADA YER ALDI

Ahmet Hakan'ın sunduğu Kanal D Ana Haber 16. sırada yer aldı.

İşte dünün reytingleri;

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