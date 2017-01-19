Ahmet Hakan, Cübbeli Ahmet Hoca'nın Sözlerini Değerlendirdi

"Cübbeli Ahmet diye bir hocamız var… Malum… İşte bu hocamız, geçtiğimiz günlerde "satranç oynayan lanetlenmiştir, satranç oynayanları seyreden de domuz eti yemiş gibidir" diye Peygamberimizin bir hadisinin olduğunu öne sürmüştü.

Eski CHP Milletvekili Ziya Yergök, Diyanet'e başvurdu ve bu konuda bir görüş istedi. Diyanet'in görüşü de bugün ortaya çıktı. Diyanet şöyle diyor: "Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir" şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır. Evet, Diyanet'in açıklaması böyle… Hep bize vaaz veren Cübbeli Ahmet'e bu akşam ben biraz vaaz vermek istiyorum: Muhterem cübbeli kardeşim! Sana dört şey söyleyeceğim.



Bir: Peygamberimize ait olmayan bir sözü, Peygamberimize aitmiş gibi göstererek günah işliyorsun, işleme.



İki: İslam'ı satranç gibi akıl ve zeka geliştiren bir oyunu bile yasaklayan bir din gibi göstererek İslam'a iftira atıyorsun, atma.



Üç: Dindar vatandaşlarımızı dini konuda yanlış yönlendiriyorsun, yönlendirme.



Dört: Uydurma hadislerle milletin kafasını karıştırıyorsun, karıştırma" dedi.



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