Ahmet Hakan Bugünkü Yazısında "Sıradaki Yasak Adnan Oktar'a Gelebilir" Mesajı Verdi

Son çıkarılan KHK ile evlilik programları yasaklandı. Ahmet Hakan bu konuyu hemen köşesine taşıdı. Önce çıkan kararı ti'ye aldı. Daha sonra "sıradaki yasak Adnan Oktar'ın kediciklerine mi gelecek" diye sordu.

YOKSA SIRADAKİ KHK KEDİCİKLERE Mİ GELECEK

Ahmet Hakan'ın yazısındaki o bölüm şöyle: Yeni bir KHK çıksa... Ve "İslami ve dini sohbetlerin yapıldığı televizyon programlarında aşırı dekolte hanımların aniden ortaya fırlayıp gerdan kırmaları yasaklanmıştır" dense... Amma güleriz ha! Benim için fark etmez ama böyle bir KHK karşısında...Adnan Hoca'nın dans etmesine benzer dans edecek çok adam tanıyorum.