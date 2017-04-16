Ahmet Hakan Bugünkü Yazısında Ali Ağaoğlu'na Zehir Zemberek Sözler Söyledi

Ünlü gazeteci Ahmet Hakan, iş adamı Ali Ağaoğlu'nu hedef alarak "Düşünsenize... Sıkıcı ve rutin bir yazar olacağıma, Allah muhafaza, Ali Ağaoğlu gibi sıkıcı ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim" dedi.

ALİ AĞAOĞLU "SIKICI VE RUTİN YAZAR" DEMİŞTİ

Ali Ağaoğlu, Ahmet Hakan'a "Aşağıda, sayfanın el verdiği ölçüde ekibimin bir kısmının ismini yazabiliyorum. Oysa burada adını anmam gereken on binlerce kişi var. Diğer yandan hepsinin adını buraya yazmak istesem, bütün sayfalara ilan vermek zorunda kalacağım. Allah'a şükür param da var. "Daha iyi olurdu, Ahmet Hakan'ın sıkıcı ve rutin yazılarından kurtulmuş olurduk" diyen varsa, onlara da hak veriyorum" dedi.

AHMET HAKAN RESMEN ÇILDIRDI

Ahmet Hakan, Ali Ağaoğlu'nun bu yazısını görünce resmen çıldırdı. Hakan, "Sıkıcı rutin bir yazar olacağıma Allah muhafaza, Ali Ağaoğlu gibi sıkıcı ve rutin görgüsüz de olabilrdim" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın 'Ali Ağaoğlu gibi rutin bir görgüsüz olacağıma' başlıklı bugünkü yazısı şöyle:

Ali Ağaoğlu yine tam sayfa ilan vermiş. İlanda da yine bana sataşmış.

- BİR: Sıkıcı...

- İKİ: Rutin...

Vallaha şöyle bir düşününce...

Halime şükrettim.

"Elhamdülillah" dedim.

Düşünsenize... Sıkıcı ve rutin bir yazar olacağıma, Allah muhafaza, Ali Ağaoğlu gibi sıkıcı ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim. Ali Ağaoğlu gibi...

- "Bizim ortanca hanım" falan diye tanımlar yapan...

- "Bende para gani" diye konuşan...

- "Fakir miyiz lan biz" diye ciddi ciddi atarlanan...

- "Bende bir banyo var, bir düğmeye dokunuyorum, her taraf kırmızı oluyor" diye övünen...

- Arabalarıyla gösteriş yapan...

- Kızınca tekne parçalayan...

- Birlikte yaşadığı kadınlar için "malım" diyen...

- Evine misafirliğe gelmiş insanların ardından küfür eden... Sıkıcı ve rutin bir görgüsüz de olabilirdim.

Demek ki verilmiş sadakam varmış da Allah korumuş beni.

Sıkıcı ve rutin bir görgüsüz olmak yerine...

Sadece sıkıcı ve rutin yazılar yazan bir köşe yazarı olmuşum.

Çok şükür Allah'ım...

Çok şükür.

Çok şükür.