Ahmet Çalık, İstanbul'a Geldi! İlk Sözleri...

FutbolArena - Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon Euro bonsevis bedeliyle alınan Galatasaray'ın yeni transferi Ahmet Çalık, akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.



Yarın sabah takım ile antrenmana çıkacak olan genç stoper, ardından Konyaspor deplasmanının kafilesine katılacak.



'HAYALLERİMİN KULÜBÜNE GELDİM'



Transferin ardından A Spor'a konuşan Ahmet Çalık, "Çok mutluyum hayallerimi süsleyen kulübe geldim, güzel başarılar elde etmek istiyorum. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Ben elimden geleni yaptığım sürece ve vicdanım rahat olduğu sürece sıkıntı yok. Galatasaray'ın istediğini biliyordum. İçimde bir umut vardı ve transfer de gerçekleşti. Transferimde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.