FutbolArena Analiz - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık, Galatasaray'a transfer oldu. Peki Ahmet Çalık Galatasaray'da faydalı olabilir mi? Gelin birlikte bakalım.
Ahmet Çalık genç ama tecrübeli Henüz 22 yaşında olmasına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Ahmet Çalık, 3.5 sezondur Gençlerbirliği'nin as oyuncusu konumunda ve şimdiye kadar Süper Lig'de 109 maça çıkmış durumda. Bu maçlarda 4 gol atan Ahmet 2 de asist yaptı.
Gençlerbirliği'nde 21 yaşında kaptan olan genç oyuncu Milli Takımda da hem A seviyede hem de çeşitli yaş kategorilerinde çok sayıda maça çıktı.
Ahmet A Milli Takımda 7, Ümit Milli Takımda 12, U20'de 11, U19'da 22, U18'de 6, U17'de 14 ve U16'da 3 maçta toplam 75 kez Milli Takım forması giydi ve uluslararası deneyim de kazanmış oldu. Ahmet Çalık hava toplarında üstün Süper Lig'de en çok kafa golü yiyen takımlardan biri olan ve senelerdir savunmasında hava topu zaafiyeti yaşayan Galatasaray bunu önlemek için Serdar Aziz'den sonra şimdi de Ahmet Çalık'ı aldı. Ahmet Çalık bu sezonun ilk yarısında Süper Lig'de forma giyen stoperler arasında en çok hava topu kazanan 2. oyuncu konumunda. Çaykur Rizespor'dan Ümit Kurt 58 kez kafa topu kazanırken Ahmet Çalık 57 kez ile onun arkasında 2. sırada yer aldı. Bu ikiliyi Beşiktaş'tan Marcelo takip ediyor. Ahmet Çalık'ın istatistikleri
Ahmet Çalık fiziksel özellikleriyle dikkat çekiyor. 90 dakika başına 1.3 top kapma, 2.5 top kesme ile oynayan Ahmet 90 dakika başına 5.3 kez de pozisyon uzaklaştırıyor.
Ahmet'in %75'lik pas isabet oranı düşündürse de hem Gençlerbirliği'nin dikine oyun tarzı hem de stadın zemini bu oranın yüksek olmasını engelleyen nedenler. Yine de Ahmet Çalık, Galatasaray'da savunmadan oyun kurma ve top kullanma konularında ilk etapta zorlanabilir.
Ahmet Çalık, Galatasaray'a Faydalı Olur Mu?
FutbolArena Analiz - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık, Galatasaray'a transfer oldu.
FutbolArena Analiz - Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki kaptanı Ahmet Çalık, Galatasaray'a transfer oldu. Peki Ahmet Çalık Galatasaray'da faydalı olabilir mi? Gelin birlikte bakalım.