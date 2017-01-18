Ahmet Çalık, Elazığspor - Galatasaray Maçında Nasıl Oynadı?

FutbolArena Analiz - Galatasaray'ın Gençlerbirliği'nden yeni transferi Ahmet Çalık, sarı kırmızılı forma ile ilk maçına Elazığspor karşısında çıktı.



Türkiye Kupası maçında Lionel Carole ile stoper ikilisini oluşturan Ahmet, ilk maçında başarılı bir performans gösterirken, Elazığspor da hücumda pek etkili olamadı.



AHMET ÇALIK'IN ELAZIĞSPOR MAÇI PERFORMANSI



Ahmet Çalık, Elazığspor karşısında 90 dakika sahada kaldı. 83 kez topla buluşan 22 yaşındaki oyuncu, maç boyunca 68 isabetli pas yaparken (%87) dört kez rakip şutu blokladı ve üç kez de top çaldı.