Ahmet Çakar ve Chucky (Değişik)??

23.04.2017 Beyaz Futbol programından bir kesit. Ahmet Çakar ve Chucky diyalogları geçiyor ama, ben hiç bir şey anlamadım. Tuhaf, ilginç, manasız, gergin gibi falan.. değişik. Videonun bitişine bile ne koyacağımı şaşırdım. Daha manasız olanları www...

Ahmet Çakar ve Chucky (Değişik)??

23.04.2017 Beyaz Futbol programından bir kesit. Ahmet Çakar ve Chucky diyalogları geçiyor ama, ben hiç bir şey anlamadım. Tuhaf, ilginç, manasız, gergin gibi falan.. değişik. Videonun bitişine bile ne koyacağımı şaşırdım. Daha manasız olanları www.youtube.com/c/vermuzugu kanalımızda.

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Ahmet Çakar, Youtube, Beyaz Futbol