Ahmet Çakar: 'Serkan Çınar Hakemlik Zekası Yönünden Sıkıntılı'

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Adanaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, sarı lacivertlilerde teknik direktör Dick Advocaat'ın oyuncu tercihlerinde hatalar yaptığını dile getirdi.



Ahmet Çakar, mücadelenin hakemi Serkan Çınar ile ilgili ağır eleştirilerde bulundu. İşte Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi'ndeki köşe yazısından bir bölüm:



"Bu kayıpta hakemin rolü var mıydı? Serkan Çınar hakemlik zekası yönünden sıkıntılı bir arkadaş. İşin psikolojini hiç bilmiyor. İlk yarıda Josef de Souza'ya yapılan çok açık net bir penaltı var ama vermedi. Yine soldan Aatif attı-gitti. Rakip tutup indirdi. Sarı kartı da vermedi. Üstelik ilk yarının son anında da korneri attırmadan maçı bitirdi. Bunların bazıları hakem yeteneksizliği, bazıları ise hakemlik zekasında eksikleri ortaya koyan pozisyonlar."