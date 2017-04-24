Ahmet Çakar Programa Chucky ile Çıktı Ortalığı Salladı

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar Galatasaray – Fenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90’ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı.

Ahmet Çakar Programa Chucky ile Çıktı Ortalığı Salladı

Futbol yorumcusu eski hakem Ahmet Çakar GalatasarayFenerbahçe derbisinin ardından programın açılışını, 90'ların korku filmi fenomeni Chucky bebekle yaptı. Canlı yayındaki bu ilginç anlarda programdaki KJ daha ilginçti. "Ahmet Çakar kaybolan oğlu Chucky ile buluştu" alt yazısı ile birlikte görüntüler sosyal medyada geceye damga vurdu.

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