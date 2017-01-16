Ahmet Çakar: Neustadter Fenerbahçe Mutfağında Garson Bile Olamaz

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, evinde Adanaspor'la 2-2 berabere kaldı.

Futbol yazarları Fenerbahçe'nin etkisiz oyunu ve hakem performansına dikkat çekerken en çarpıcı ifadeler eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Çakar'ın yazısı şu şekilde:

"FENERBAHÇE MUTFAĞINDA GARSON OLAMAZ"

"Neustadter bırakın Fenerbahçe defansında oynamayı, Fenerbahçe'nin mutfağında garson bile olamaz. İlk golü atan Adanaspor oldu. Defansın arkasına sarkan Magaye, vuracak gibi yapıp Volkan Demirel'i geçip boş kaleye bırakıverdi.

Bu golden sonra Fenerbahçe baskısını artırdı. Golü de buldu ama golden hemen sonra ilk yarının son dakikasında yine mağlup duruma düştü. İlk gole benzer bir pozisyonda bu sefer Adanaspor'un Roni ile ikinci golü geldi.

"SERKAN ÇINAR İŞİN PSİKOLOJİSİNİ HİÇ BİLMİYOR"

Fenerbahçe ilk yarıda Mehmet Topal'ı kaybetti. Sonuçta Fenerbahçe şampiyonluk yarışında çok ama çok önemli 2 puan kaybetti. Bu kayıpta hakemin rolü var mıydı? Serkan Çınar hakemlik zekası yönünden sıkıntılı bir arkadaş. İşin psikolojisini hiç bilmiyor."