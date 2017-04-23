Ahmet Çakar'ın Oğlu Stüdyoda

Bir televizyon klasiği olan Beyaz Futbol, futbol yorumculuğunun yanında espri bir dil benimsemesiyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. Türk futbolunun ve Beşiktaş'ın efsane ismi Sinan Engin, sevilen yorumcu ve eski FIFA hakemi Ahmet Çakar'ın kaybolan oğlunu iddia ederek stüdyoya Chucky getirdi. Ahmet Çakar'ın tepkisi merak konusu olurken, ikilinin bir sonraki bölümde buluşması bekleniyor....