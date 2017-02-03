Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Ağır Sözler! Son Dakika...

FutbolArena - Spor yorumcusu Ahmet Çakar, CRI Türk FM'de Hayri Hiçler'in Süper Spor Saati programına katılarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında son derece gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın, Konyaspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından siyah beyazlıların motivasyon faktörünün Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, katıldığı Radyo programında da bu sözlerinin arkasında durarak yeni gündem yaratacak ifadeler kullandı.
Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a Beşiktaş göndermesi
CRI Türk FM'de Hayri Hiçler'in Süper Spor Saati programına katılan Ahmet Çakar, Beşiktaş'ın Konyaspor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetin yanı sıra ortaya koyduğu etkili futbolu şöyle yorumladı:
İddia ediyorum, Pazartesi akşamı Beşiktaş'ın Konyaspor maçında deli gibi basması, inanılmaz oynaması Aziz Yıldırım'ın eseridir. Hepsini birbirine kenetledi, hepsini perçinledi. Adeta doldurdu ve Beşiktaş çıktı Konyaspor'u paramparça etti. Geçen gün baktım yine bir kanalda naklen yayınla ilgili manasız şeyler söylüyor. 'İhaleye fesat karıştırmak' diyor. Ben hayatımda ihale vermedim, almadım, bilmem. Aziz Yıldırım daha iyi bilir ihale işlerini; ama 'fesat karıştırmak' demek; ağır suçlama. Yani ihaleye fesat karıştırmak demek; "Bir hakeme, bir futbolcuya maç sattın." demek gibi bir şeydir. Bunu ispat etmekle yükümlüdür. Geçen hafta federasyona da ağır suçlamalar yaptı. İçinde terör örgütü FETÖ üyesi insanlar var dedi. Bunları demek kolay da bunları ispatlayamazsan ne duruma düşersin onu bilmek lazım. Bir insana çamur atmak çok kolay yani.
Ahmet Çakar'dan Beşiktaş - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası maçı tahmini
Ahmet Çakar, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 5 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi müsabakasında da siyah beyazlıların bir adım önde olduğunu vurguladı.
"Beşiktaş, Fenerbahçe'den şu anda çok daha iyi futbol oynayan bir takım. Kadro kalitesi olarak baktığımız vakitte daha iyi bir takım. Üstelik sonucu değiştirebilecek oyuncu tiplemesine baktığımız vakit uzak ara çok daha iyi takım. Kendi sahasında, 45-50 bin kişinin önünde oynayacak, o güzel sahada oynayacak, inanılmaz bir kadro derinliği var. Dolayısıyla Beşiktaş ağır favori."
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a Ağır Sözler! Son Dakika...
FutbolArena - Spor yorumcusu Ahmet Çakar, CRI Türk FM'de Hayri Hiçler'in Süper Spor Saati programına katılarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında son derece gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
FutbolArena - Spor yorumcusu Ahmet Çakar, CRI Türk FM'de Hayri Hiçler'in Süper Spor Saati programına katılarak Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım hakkında son derece gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.