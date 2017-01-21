Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a Şok Tepki

FIFA kokartlı eski hakem Ahmet Çakar'dan Cüneyt Çakır'a sert tepki geldi. Çakar, Kardemir Karabükspor - Galatasaray maçında Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltı kararına sosyal medya üzerinden itiraz etti. Eski hakem "Türk hakemliği ve Cüneyt iflas ettiler.Yasinin poz.etkisinde kalınıp( bence el yok) skandal bir penaltı verildi" ifadelerini kullandı.

Karabüklü sporcular "elle müdahale" itirazında bulundu.

Maçın 15. dakikasında Selçuk İnan'ın ara pasında defansın arkasına sarkan Yasin Öztekin, kaleci Ahmet Şahin'i çalımladıktan sonra topu ağlara göndermişti. Golün ardındanKarabüksporlu futbolcular Yasin Öztekin'in topu eliyle kontrol ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Cüneyt Çakır'a uzun süre itirazda bulunmuşlardı.

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