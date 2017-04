Ahmet Çakar'dan Başakşehir'e Sarı, Futbolcularına Kırmızı Kart

Ahmet Çakar'dan Başakşehir'e SARI, futbolcularına KIRMIZI kart



BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalına haftalık değerlendirmelerinde bulunan Ahmet Çakar, Süper Lig'de 28.hafta maçı olan Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Başakşehirli bazı oyuncuların görevini yapan basın mensuplarına saldırması olayı hakkında konuşan Ahmet Çakar şunları söyledi:



"Başakşehir'in sevimli, sıcak, sempatik marka değerine ağır bir leke süren, 3-4 tane şehir eşkiyası, sportif ahlaksızlık yapan adamlar, hem kendilerine zarar verdiler, hem takıma zarar verdiler, hem de topluma ve spor kamuoyuna zarar verdiler. Başakşehir ligi ve kupayı kaybedecekse bunun sorumlusu bu şehir eşkiyası futbolculardır. Kavga, olayı çekmek isteyenbasın mensubuna "Çekme" dedikleri için çıktı. Bu kamereman neyi çekiyordu Emre'nin kendisene küfür eden birine saldırmaya kalkmasını çekiyordu. Bu işin kıvılcımını, fitilini ateşleyen Emre'dir. Tamam Emre'ye edilen bir küfür var ama bu Emre'nin davranışı doğruysa, gidip adama saldırmasını meşrulaştırırsanız, bunun önünü açamazsınız. Küfür kötü birşey ona lafım yok Türkiye'de futbolculara küfür edilmesini kolluk kuvvetleri engellemeli. Ama bak ne oldu o olay yüzünden Başakşehir'in 3 tane oyuncusu ceza aldı. Ama şunu da belirteyim o saldıran oyunculara, Kimsiniz siz? 3-4 kişi bir olmuş tek başına işini yapan bir kameramana saldırıyorsunuz."



10 Numara Muhabbet kanalında her hafta sarı ve kırmızı kart gösteren FIFA Kokartlı eski hakem Ahmet Çakar bu haftaki sarı kartını Başakşehir'e kırmızı kartını ise olaylara karışan 4 oyuncuya gösterdi. Çakar "Sarı kartım Başakşehir'e. Kurumsal olarak oyuncularına çok dikkat etmelililer. Sarı kart hafif aslında Başakşehir için ama bu hafta onlara sarı kartımı gösterdim.



"3 KİŞİ 4 KİŞİ BİR ARAYA GELMİŞ EKMEĞİNİN PEŞİNDEKİ ADAMI DÖVDÜNÜZ"



Haftanın kırmızı kartını da Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ardından olaylara karışan Medipol Başakşehirli 4 oyuncuya gösteren Çakar "Bu kırımızı kartlar; Volkan Babacan denilen şehir eşkiyasına. Görevini yapan basın mensubunun boğazına sarılıp yumruk atan Volkan Babacan'a. İkinci kırmızı kart hiç bir zaman kendisinden elektrik alamadığım Ufuk Ceylan'a. Aradan gir tokat at, utanmıyor musun? Tekme-tokat girişiyorsun...3'üncü kırmızı kart yerde yatan adama tekme atan Yalçın'a. Hepiniz adamsınız ya 3 kişi 4 kişi bir araya gelmiş ekmeğinin peşindeki adamı dövdünüz.



Gelelim son kırmızıya...Bu da Emre Belezoğlu'na. 15 yıldır seni tanıyoruz. Bacak kadar boyun var...Elinle boğaz kesme hareketi yapmak sende, taraftara el-kol hareketi yapmak sende, küfür etmek sende. Bu son olayda her ne kadar o kavgada görünmese de, olayları ateşini fitilleyen Emre'ye de kırmızı kart gösteriyorum."



