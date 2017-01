Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a: 'Sorumlusu Sensin'

FutbolArena Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde Türk futbolunda gündeme dair konuları değerlendirdi. Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım'ı ağır bir dille eleştiren Çakar, video hakem uygulaması ve Mehmet Ekici transferiyle alakalı da konuştu.



"SORUMLUSU SENSİZ AZİZ YILDIRIM"



Aziz Yıldırım asırlık çınar Fenerbahçe'nin kulüp başkanı ama artık yalancı çoban fıkrasındaki çobana dönmüş durumda. Her mağlubiyetten sonra stadın önünde yanında birkaç başını sallayan "Başkan haklı" diyen avanesi ile birlikte konuşmalar yapıyor. ve bu konuşmalar hem kendini komik duruma düşürüyor hem de Fenerbahçe'nin ağırlığına zarar veriyor. Üstelik bu konuşmalar bilgisizlik ve deformasyonla dolu. Hakemlikte gruplaşmalar varmış! Olabilir… Efendim Türk futbolu ilerlemiyormuş. Türk futbolunun mali yapısı bozukmuş. Eğer Türk futbolu ilerlemiyorsa ya da mali sistemi bozuksa bunun baş sorumlularından biri de Aziz Yıldırım'dır. Çıksın önce Fenerbahçe'nin ekonomik yönden Avrupa'nın en riskli kulübü haline nasıl geldiğini açıklasın. 'Genç futbolcu çıkmıyor' diyor.. Yahu kardeşim sen değil misin 'yabancı oyuncu sınırı kalksın' diyen. Sen değil misin 35 yaşındaki adamlara milyonlarca Euro parayı veren. Sen değil misin Fenerbahçe için manasız oyuncuları büyük paralarla alan. Sonuçta Aziz Yıldırım'ın her mağlubiyet sonrası yaptığı bu konuşmaların içi boştur. 'Federasyonu değiştirelim' diyor. Değiştirebiliyorsan değiştirirsin… Sen değil miydin 'Genel kurul beni Fenerbahçe Başkanı seçti' diyen. Şimdi ben de diyorum ki Demirören Federasyonu'nu Genel Kurul seçti. Seçim prosedürü bellidir, herkes işine baksın… Pek tabii Aziz Yıldırım da.



HAKEMLER APTAL DEĞİLDİR



Bu sözler kağıt üzerinde doğru görünüyor ama cesur olun demekle hakemlerimiz cesur olmuyor… En canlı örnek, evvelsi yıl Aziz Yıldırım, Özgür Yankaya için Akhisar maçından sonra bir daha bu hakem Kadıköy'e gelemez demişti. Bu laftan sonra ne Kuddusi Müftüoğlu MHK'sı, ne de Namoğlu MHK'sı Özgür Yankaya'yı bir daha Kadıköy'e yollamadı. Bu uygulamaları gören diğer hakemler nasıl cesur olacaklar? Bana önce bu uygulamaların hangi korkular, ya da hangi politik hesaplardan kaynaklandığını açıklamaları lazım. Hakemler aptal değildir. Federasyon ve MHK'nın bazı büyük takım ve büyük takım başkanlarından korktuklarını bildikleri için cesur kararlar veremiyorlar.



VİDEO HAKEM CİDDİ MAĞDURİYETLERİ ÖNLER



Bu sistem futbolun akıcılığını bazı anlarda birkaç dakika durdursa da bir takımın şampiyonluğu ya da küme düşmemesi açısından önemli bir sistem. Mesela, mayıs ayında iki takım şampiyonluk maçı oynuyor ve birinin galibiyeti onun şampiyonluğu diğerinin ise şampiyonluğu kaybetmesi anlamına gelsin. Maç berabere devam ederken 90. dakikada takımlardan biri gol atsın ve yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırsın. Bu andan itibaren birlikte düşünelim. Şayet video hakem olmasa gol ofsayt diye geçersiz sayılacak ve bir takım şampiyonluğu kaybedecek. Aynı tablo da bir video hakem olduğunu düşünelim. Hakem golü ofsayt diye iptal ettiği anda video hakemin başında olacak eski bir hakem pozisyona bakıp, ofsayt olup olmadığını net bir şekilde görebilir. Bu da maçta en fazla 45 saniye ya da bir dakikalık gecikme yaratır ama eğer yardımcı hakemin bayrağı yanlışsa video hakem bunu düzeltir, golü geçerli sayar, maçın hakemine golü ver der ve maçın hakemi yardımcı hakeminin ofsayt bayrağına rağmen bu haklı golü geçerli sayar. ve şampiyonluğu kaybetmek gibi çok ciddi bir mağduriyet önlenmiş olur.



GÖZLEMCİLER MAÇA GİTMEMELİ



Bu yüzde yüz doğru bir karar. Tribünde oturan gözlemci tartışılabilecek bir penaltıyı net göremez. Bazı kartlık faulleri ya da çok ince bir ofsaytı tribünden asla fark edemez. Ama televizyonda gerek yavaş çekimler, gerekse tekrar izleme yöntemiyle hakemin kararının doğru mu yanlış mı olduğunu çok daha net ve yüzde yüze yakın sağlıklı bir şekilde yorumlarlar.



BÜLENT YILDIRIM DOĞRU İSİM



Bu maç herkesin de kabul edeceği gibi çok önemli bir maç. Özellikle Fenerbahçe açısından. Kaybederlerse bence şampiyonluğu da kaybederler. Ama kazandıklarında hem kendilerini tekrar potaya sokarlar hem de lider Başakşehir'e ciddi bir kayıp yaşatırlar. Gerçekten bu kritik maç bu hafta tüm gözlerin üzerinde olacağı bir mücadele olacak. Gelelim Bülent Yıldırım'a. Bu sezon inişli-çıkışlı grafik sergilese de hem deneyimli hem de yetenekli bir hakem. Nasıl yönetir bilemiyorum ama atanması doğru bir karar. Ona tavsiyem; Allah'tan başka kimseden korkmasın. Bu kadar basit. Allah'tan ve vicdanından başka kimseye hesap vermek zorunda olduğunu hissetmesin yeter.



MEHMET EKİCİ TRANSFERİNİN CILKI ÇIKTI



İşin cılkı çıktı. Hem de her kulüp için çıktı. Mehmet Ekici, kendine göre haklıdır. Gider gitmez o onun kararı. Ama tablo Trabzonspor için çok üzücü. Yine bazı oyuncular aldılar, üstelik Mehmet Ekici gibi önemli bir ismi kadro dışı bıraktılar ama maalesef neredeyse iki alt lig takımının bulunduğu Türkiye Kupası grubundan çıkamayacaklar. Eğer Gümüşhanespor, Kızılcabölük'ü yenerse ki yenme ihtimali çok yüksek Trabzon kupadan da elenmiş olacak. ve maalesef bu tablonun baş sorumluluğu da Ersun Hoca'dadır. Çok tuhaf transferler yaptırdı. Alınan oyunculara bakıyorum bence vasıfsızlar ve maalesef Trabzonspor'un en yetenekli, en kaliteli oyuncusu ise şu anda kadro dışı. Bu tablo kesinlikle Trabzonspor gibi bir takım ve camiaya yakışmamaktadır.