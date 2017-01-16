Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a Sert Yanıt

FutbolArena - Aziz Yıldırım'ın Adanaspor maçı yaptığı açıklamalara Ahmet Çakar'dan sert cevap geldi. Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında Aziz Yıldırım'a sert yanıt veren Çakar, özellikle spor basınıyla alakalı sözlerinde Fenerbahçe başkanının çelişkili olduğunu söyledi.



"AZİZ YILDIRIM'I İZLERKEN UTANDIM."



"Parayı da siz harcadınız. Abuk sabuk milyonlarca euro'ya transfer yaptınız. Şimdi Karavaev'e muhtaçsınız. Görünen o ki artık 12 numarayı da kaybediyorsunuz. Çok ayıp, çok günah! Spor basını bunu takip edin diyorsun. Canın yandı mı spor basını diyorsun, seni eleştirdik mi sizi sokağa çıkartmam diyorsun. Ben Aziz Yıldırım'ı utanarak izledim. Yine gündemi değiştirmek için konuştu."



"BİLGİSİZSİNİZ"



"Troll bilgileri halka aktarıyorsunuz. Bilgisizsiniz çünkü. Serkan Çınar'ın hakem hocası falan kim diyorsunuz. Onu Özgür Yankaya ile karıştırdınız. Çünkü Serkan Çınar'ın mentörü yok. Bilgisizsiniz. Troll bilgileri halka aktarıyorsunuz."



"SEN ÖNCE BU TAKIMI ANLAT BİZE"



"Sen önce Aziz Yıldırım, Fenerbahçe gibi Türkiye'nin asırlık çınarını UEFA'ya göre geleceği karanlık bir kulüp haline nasıl getirdiğini açıkla. Doğrudur hakem hataları var. Adanaspor maçında da penaltı verilmedi, evet. Ancak sen Adanaspor'u yeneceksin kardeşim. Küme düşme hattında bu takım. Kayseri, Alanya, Gaziantepspor gibi düşük seviyeli takımları yeneceksin."