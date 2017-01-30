Ahmet Çakar'dan Aziz Yıldırım'a Olay Sözler

FutbolArena - Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaştı. Sarı lacivertliler, 4-1 mağlup olarak zirve yarışında büyük yara aldı. Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Aziz Yıldırım'ın divan kurulunda yaptığı açıklamaları hedef aldı.



Ahmet Çakar'ın Sabah Gazetesi köşe yazısı



Fenerbahçe'nin başkanı manasız divan kurulu toplantılarına devam etsin, ona buna sallasın, federasyona işine öğretsin... Yine Fenerbahçe kaptanı basketbol maçında "Galatasaray'a nasıl koyduk" diye tezahürata devam etsin ama görünen o ki Fenerbahçe şampiyonluk yarışından hızla ve geri dönüşü olmayacak şekilde uzaklaşıyor.



Camialar maalesef hak ettikleri şekilde yönetilirler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, artık Hababam Sınıfı'nın 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü, 5'inci versiyonları gibi konuşmalara devam ededursun, 25 milyon Fenerbahçeli acı çekiyor.



Önce şunu soralım: 10 numara alamadın, Karavayev denen bir oyuncu aldın. Ama dün gece Kayseri'deki Varela'yı gördün mü'Sor bakalım kaça almışlar! Ondan sonra millete işini öğret Aziz Yıldırım başkan!



Dün gece Fenerbahçe tarihi mağlubiyetlerinden birini aldı. Aslında Kayserispor, Fenerbahçe'yi onun silahıyla vurdu. Rakip stoperlere basan, kaptığı topla da çok çabuk çıkan bir Kayserispor vardı. Neredeyse de tüm goller böyle geldi. İlk devrenin son 8-10 dakikası hariç Fenerbahçe asla kontrolü eline alamadı. Mehmet Topal'ın vuruşu dışında pozisyonları yok. Belki bir de ikinci yarıda yakaladıkları pozisyon var. Ama onun haricinde baktığımız vakit sahada müthiş mücadele eden, Fenerbahçeli oyuncuları fizik olarak ezen, orta sahayı çok çabuk geçen bir Kayserispor, Fenerbahçe'ye dünyanın kaç bucak olduğunu gösteriverdi.



Üstelik dün akşam sallanacak ya da eleştirilecek bir hakem de yoktu sahada. Sert oynayan, vakit geçiren, saygısızlık yapan bir rakip de yoktu. Ama Fenerbahçe küme düşmeme mücadelesi veren ve harika oynayan Kayserispor karşısında 4'lük oldu.



Şimdi Aziz Yıldırım'a sesleniyorum: Federasyon suçlu, rakipler suçlu, hakemler suçlu, medya suçlu... Tek masum sensin değil mi' İşte takımın hali ortada. Senin kurduğun, egoların uğruna şekillendirdiğin ya da şekillendiremediğin bu takım belki de ilk 2'ye bile giremeyecek. Bu takımı bu hale sen getirdin. Bu takımı finansal açıdan Avrupa'nın en riskli takımı haline yine sen soktun. ve 25 milyon Fenerbahçeli'yi sezonun geri kalan bölümünde acı ve üzüntü dolu günler bekliyor.