Ahmet Burçin Baysak Bilyoner.com'a Genel Müdür Yardımcısı oldu

Baysak, Türkiye'nin öncü elektronik şans oyunları platformu Bilyoner.com'un pazarlama operasyonunu, gelecek projelerini ve uzun dönem stratejilerini yönetecek.

2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olan Baysak, meslek hayatına V&S Absolut Spirits şirketinde marka sorumlusu olarak başladı. Daha sonra hızlı tüketim alanında faaliyet gösteren V&S Absolut Spirits, Diageo ve Ülker gibi şirketlerde Pazarlama Müdürlüğü, Marka Yöneticiliği ve Pazarlama Direktörü gibi çeşitli görevler üstlenen Ahmet Burçin Baysak, en son güvenlik ve alarm sistemleri alanında faaliyet gösteren Pronet şirketinde Pazarlama Direktörü olarak görev yapıyordu. Çalıştığı alanlarda önemli işlere imza atan Baysak başarılı kariyer hayatına elektronik şans oyunları sektörünün güçlü oyuncusu Bilyoner.com ile devam edecek.

Bilyoner.com'un Pazarlama ve Müşteri Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Ahmet Burçin Baysak, evli ve 1 çocuk babası.