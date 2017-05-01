Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 2 Mayıs'ta Yay Grand Otel Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 2 Mayıs'ta Yay Grand Otel Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Mardin
İlce : Kiziltepe
Mekan : Yay Grand Otel Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : Nur Mahallesi TOKİ Karşısı, Diyarbakır Mardin Yolu, 47200
Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io