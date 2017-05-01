Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 2 Mayıs'ta Yay Grand Otel Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 2 Mayıs'ta Yay Grand Otel Tiyatro Salonu'nda müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Mardin

İlce : Kiziltepe

Mekan : Yay Grand Otel Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : Nur Mahallesi TOKİ Karşısı, Diyarbakır Mardin Yolu, 47200

Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io


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