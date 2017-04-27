Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 27 Nisan'da Urfa City AVM'de müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 27 Nisan'da Urfa City AVM'de müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Şanlıurfa

İlce : Merkez

Mekan : Urfa City AVM

Mekan Adresi : Esentepe Mah. Osmangazi Cad.

Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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