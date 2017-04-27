Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 27 Nisan'da Urfa City AVM'de müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 27 Nisan'da Urfa City AVM'de müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Şanlıurfa
İlce : Merkez
Mekan : Urfa City AVM
Mekan Adresi : Esentepe Mah. Osmangazi Cad.
Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io