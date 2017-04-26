Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 26 Nisan'da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 26 Nisan'da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Gaziantep

İlce : Şehitkamil

Mekan : Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi

Mekan Adresi : İncilipınar Mah, 3 Nolu Cad.

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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