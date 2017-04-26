Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 26 Nisan'da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 26 Nisan'da Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Gaziantep
İlce : Şehitkamil
Mekan : Gaziantep Onat Kutlar Sahnesi
Mekan Adresi : İncilipınar Mah, 3 Nolu Cad.
Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io