Ahmet Aslan Solo Konser
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 25 Nisan'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 25 Nisan'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : Bingöl
İlce : Merkez
Mekan : Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Mekan Adresi : Karşıyaka Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, Kültür Sarayı Arkası, Bıngöl Spor Tesisleri
Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00
Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io