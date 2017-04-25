Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 25 Nisan'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan Solo Konser

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 25 Nisan'da Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : Bingöl

İlce : Merkez

Mekan : Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi Mekan Adresi : Karşıyaka Mahallesi, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, Kültür Sarayı Arkası, Bıngöl Spor Tesisleri

Başlangıç Saati : 25.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 25.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Ahmet Aslan Solo Konser

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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