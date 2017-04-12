Ahmet Aslan
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 12 Nisan'da Moi Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.
Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 12 Nisan'da Moi Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Başakşehir
Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne
Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4
Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Ahmet Aslan
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io