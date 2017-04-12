Ahmet Aslan

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 12 Nisan'da Moi Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

Ahmet Aslan

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla birlikte kullanan Ahmet Aslan, 12 Nisan'da Moi Sahne'de müzikseverlerle buluşuyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Başakşehir

Mekan : Mall of İstanbul MOİ Sahne

Mekan Adresi : Mall of İstanbul AVM, Kat: 4

Başlangıç Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Ahmet Aslan

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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