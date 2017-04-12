Ahmedinejad Yeniden Aday

İran'da 19 Mayıs'ta yapılacak 12. Dönem Cumhurbaşkanı adaylığı için 9. ve 10. Hükumet Başkanı ve İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da aday oldu. Ahmedinejad kayıt sonrası yaptığı açıklamada eski yardımcısı Begayi'ye destek için kayıt yaptırdığını belirtti. İnsanlığın tarihi ve ilahi büyük değişimlerin eşiğinde olduğunu söyleyen Ahmedinejad, Ayetullah Hameney'in aday olmaması yönündeki uyarısının ardından sosyal medya hesabı açmış ve aday olacağı sinyallerini vermişti. Beş gün sürecek olan Cumhurbaşkanlığı adaylık müracaatlarında şu ana kadar 100'ü aşkın adayın başvuruda bulunduğu öğrenildi.