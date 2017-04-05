Ahmedinejad Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Aday Olmayacak

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ancak siyasi çalışmalarını sürdüreceğini duyurdu.



Ahmedinejad, bugün yaptığı basın açıklamasında, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını ve kendi hükümeti dönemindeki yardımcılarından Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini belirtti.



Bakayi'nin cumhurbaşkanı seçilmesi halinde önceliğinin siyasi ahlakın inşası olacağını vurgulayan Ahmedinejad, "Karar milletindir ve ben Sayın Bakayi'nin muhakkak yüksek oranda oy alacağını düşünüyorum." diye konuştu.



Ahmedinejad, kendisine ve hükümetine yönelik eleştirileri de reddederek, "Galiba Hazreti Habil'in öldürülmesi de benim hükümetim yüzünden olmuştur. Benim hükümetim zamanında kaç fabrika yapılmıştı, şimdi kaç tane yapılmış? Benim zamanımda ne kadar yol yapılmıştı, şimdi ne kadar?" ifadelerini kullandı.



İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in kendisine yönelik, iki kutupluluğa mahal vermemek için seçimlere katılmaması yönünde tavsiyesi ve Reisi'nin adaylığının bu iki kutupluluğa yol açıp açmayacağı sorulması üzerine Ahmedinejad, "Liderimiz benim seçimlere girmemin, ortamı iki kutuplu yapacağını buyurmuştu ancak sizin şimdi söylediğiniz ismin de girmesiyle üç kutuplu bir seçim olacak. Dolayısıyla liderin görüşüne karşı hareket etmemiş olduk." şeklinde cevap verdi.



Ahmedinejad, desteklediği Bakayi'nin adaylığının onaylanmaması durumunda, başka planlarının olduğunu ve dışarıdan siyasi çalışmalarını sürdüreceğini vurguladı.



İran lideri Hamaney birkaç ay önce yaptığı bir açıklamada, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemişti. Bunun üzerine Ahmedinejad, kendi cumhurbaşkanlığı döneminin birinci başkan yardımcısı olan Bakayi'yi aday adayı olarak göstererek, siyasetten uzak durmayacağı mesajı vermişti.



İran Seçim Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, 19 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvuruları 11-15 Nisan tarihleri arasında alınacak ve kesin adayların isimlerinin ise 26 Nisan'da duyurulacağı belirtilmişti.