Ahmedinejad, Cumhurbaşkanlığı Seçimi Için Adaylık Başvurusu Yaptı

- Ahmedinejad'ın binaya gelişi ve basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf alması

Ahmedinejad'ın işlemlerini yaptırması ve başvuruda bulunması

Hamid Bakayi'nin işlemlerini yaptırması ve başvuruda bulunması

Ahmedinejad ve Hamid Bakayi'nin basına birlikte poz vermesi

Ahmedinejad'ın basın açıklaması yapması İran'da, 19 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri için aday başvurularının ikinci gününde, eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad da adaylık başvurusu yaptı.



Eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad, daha önce adaylık başvurusunda bulunacak isimlerden Hamid Bakayi'yi destekleyeceğini açıklamasına rağmen bugün kendisi adına da başvuru yaptı.



Ahmedinejad'ın, İran lideri Ali Hamaney'in "aday olmaması" yönündeki tavsiyesinin aksine hareket etmesi ise dikkati çekti.



Hamaney, birkaç ay önce yaptığı açıklamada, bu yıl yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ahmedinejad'ın aday olmamasını istemiş, bunun üzerine Ahmedinejad, kendi Cumhurbaşkanlığı döneminin birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'ye desteğini belirterek, siyasetten uzak durmayacağı mesajını vermişti.