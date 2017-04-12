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Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor
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Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

Cumhurbaşkanlığı dönemindeki birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamasına rağmen Ahmedinejad, "kendisi adına" da başvuru yaptı.

Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor

Cumhurbaşkanlığı dönemindeki birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamasına rağmen Ahmedinejad, "kendisi adına" da başvuru yaptı

Kaynak: Dunya.com

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Cumhurbaşkanı, Ahmedinejad