Ahmedinejad, Cumhurbaşkanı Adayı Oluyor
Cumhurbaşkanlığı dönemindeki birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamasına rağmen Ahmedinejad, "kendisi adına" da başvuru yaptı.
Cumhurbaşkanlığı dönemindeki birinci Başkan Yardımcısı Bakayi'nin adaylığını destekleyeceğini açıklamasına rağmen Ahmedinejad, "kendisi adına" da başvuru yaptı
Kaynak: Dunya.com
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