Ahmedinejad Adaylık Başvurusunda Bulundu

- İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İran liderinin karşı çıkmasına rağmen, 19 Mayıs'ta yapılacak 12'nci dönem cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylık başvurusunda bulundu.



İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, daha önce yaptığı bir konuşmada Ahmedinejad'a aday olmaması için tavsiyede bulunmuştu.



Ahmedinejad'ın başvurusu, adayların yeterliliğini belirleyen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor. Ahmedinejad'ın hamlesi ülkedeki tüm siyasi dengeleri değiştireceğine kesin gözle bakılıyor. Ahmedinejad ile birlikte seçim kurumuna gelen eski yardımcısı Hamid Bekai de adaylık başvurusunda bulundu. Ahmedinejad geçen hafta basın toplantısı düzenleyerek "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağım, ancak en iyi aday olarak gördüğüm Bekai'yi destekleyeceğim" diye konuşmuştu. - Tahran