Ahmed Musa Cephesinden İlk Açıklama

Gelecek sezon için şampiyonluğa oynayacak bir kadro kuramyı hedefleyen Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edilen Nijeryalı forvet Ahmed Musa hakkında açıklama geldi.



Basında çıkan haberlerde Leicester City'de aradığını bulamayan Musa'yı transfer etmek isteyen Trabzonspor'un, genç oyuncuyu ikna etmek için devreye Onazi'yi soktuğu iddia edilmişti.



Konuyla ilgili Nijerya basınına konuşan Musa'ya yakın bir kaynak, "Farkında olduğumuz kadarıyla, Trabzonspor'un Musa veya menajeri ile temas kurduğu doğru değil" ifadesini kullandı.



2016'da Leicester City'ye katılan ancak forma şansı bulmakta zorlanan 24 yaşındaki oyuncunun İngiliz ekibiyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.



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