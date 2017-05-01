Ahlat'ta Trafik Kazası: Dede Öldü, 2 Torunu ve Gelini Yaralı

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, Van Gölü'ne uçan hafif ticari aracın sürücüsü 66 yaşındaki İbrahim Tunç hayatını kaybetti, 2 torunu ve gelini yaralandı.



Kaza, sabah saatlerinde Ahlat-Tatvan karayolunda meydana geldi. İbrahim Tunç, yönetimindeki 13 EA 855 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybedince araç Van Gölü'ne uçtu. Kazada sürücü hayatını kayberken, yanında bulunan gelini Aygül Tunç ile torunları Yakup ve Elif Hazal Tunç yaralandı. Yaralıların Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor. - Bitlis