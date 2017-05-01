Ahlat'ta trafik kazası 1 ölü, 3 yaralı



BİTLİS'in Ahlat İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, üç kişi de yaralandı.



Kaza sabah saatlerinde Ahlat-Tatvan karayolunda meydana geldi. İbrahim Tunç yönetimindeki 13 EA 855 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyeti kayboldu. Yoldan çıkan araç Van Gölü'ne uçtu. Kazada araç sürücüsü 66 yaşındaki İbrahim Tunç hayatını kayberken, yanında bulunan gelini Aygül Tunç ile torunları Yakup ve Elif Hazal Tunç yaralandı. Yaralıların Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.



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Haber Halil ÜLKER AHLAT (Bitlis),(DHA)-



(Tür: Yurt)