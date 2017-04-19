Ahlat'ta Proje Tanıtım Toplantısı

Ahlat ilçesinde Ahlat Tarihi Kent Tasarımı ve Ahlat Harabeşehir Bölgesi eko turizm projelerinin tanıtım toplantısı düzenlendi.



Ahlat Halk Eğitim Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantı, İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.



Toplantıda konuşan Vali Ahmet Çınar, Ahlat'ın bir medeniyet şehri olduğunu anlattı.



Terör olayları nedeniyle Ahlat'ın yeteri kadar gelişmediğini belirten Çınar, Çanakkale'de olduğu gibi Ahlat'a da gelenlerin kamp yapabilecekleri bir bina inşa edeceklerini söyledi.



Türkiye'nin her yerinde belediyeleri hareketlendireceklerini anlatan Çınar, "Askeri öğrenciler, polis teşkilatı öğrencileri, hakim ile kaymakam adaylarının şehre gelip kamp yapmalarını sağlayacağımız bir Ahlat olacak." dedi.



Toplantıya, Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve kurum amirleri katıldı.