Ahlat'ta Hat Sanatları Sergisi Açıldı

Ahlat Halk Eğitimi Merkezince, "Kutlu Doğum Haftası" dolayısıyla "Geleneksel Karma Hat Sanatları" sergisi açıldı.



Ahlat Halk Eğitim Merkezinde, kursiyer ve öğretmenlerin çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına, Kaymakam Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban ve vatandaşlar katıldı.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, serginin, Kutlu Doğum Haftası'nın önemine ayrı bir değer kattığını belirterek, "Anlamlı ve bir o kadar da emek verilerek hazırlanan bu eserlerin yapımında ve serginin hazırlanmasında emeği geçen başta Halk Eğitimi Merkezi yöneticilerini, öğretmenlerini ve kursiyerlerini yürekten tebrik ediyorum." dedi.