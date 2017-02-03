Ahlat'ta "Cazibe Merkezleri Prpgramı" Bilgilendirme Toplantısı

Ahlat Kaymakamlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle "Cazibe Merkezleri Destek Programı" bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.



Ahlat Halk Eğitim Merkezi Abdurrahman Gazi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda, "İmalat Sanayi ve Çağrı Merkezleri Yatırımlarına Yönelik Cazibe Merkezleri ve Teşvik Başvuru Süreci" hakkında bilgilendirme yapıldı.



Toplantıda, DAKA proje uzmanlarından İlker Toprak, cazibe merkezleri kapsamında verilecek desteklerle ilgili bilgiler aktardı.



Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Toplantıya, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, esnaf ve vatandaş katıldı.