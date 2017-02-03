Ahlat'ta 'Cazibe Merkezleri' Bilgilendirme Toplantısı

Bitlis'in Ahlat Kaymakamlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle "Cazibe Merkezleri Destek Programı" bilgilendirme ve istişare toplantısı düzenlendi.



Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, "İmalat Sanayi ve Çağrı Merkezleri Yatırımlarına Yönelik Cazibe Merkezleri ve Teşvik Başvuru Süreci" hakkında bilgilendirme yapıldı.



Sunum yapan DAKA proje uzmanlarından İlker Toprak, cazibe merkezleri kapsamında verilecek desteklerle ilgili bilgi verdi.



Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.



Düzenlenen toplantıya Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Zafer Bayram, Ahlat İlçe Emniyet Müdür Vekili Erdem Yaban, bazı kurum amirleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. - BİTLİS