Ahlat Selçuklu Oteli Belediyeye Devredildi

Bitlis'in Ahlat ilçesinde konaklama yönünde hizmet veren Selçuklu Oteli, daha sağlıklı işletilmesi amacıyla Ahlat Belediyesine devredildi.



İlçe turizmine önemli katkı sunacak olan otel ile ilgili Ahlat Belediyesi bir dizi çalışma başlattı. Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, ilçenin kanayan yaralarından biri olan Selçuklu Oteli'ni belediye olarak devraldıklarını söyledi. Uygun görülmesi halinde oteli öğretmenevine devretmeyi planladıklarını belirten Belediye Başkanı Çoban, "Ahlat'ta kanayan yaralar vardı. Bunları görüyorduk. İlimizde vali beyle de istişaremizi yaptıktan sonra Ahlat Selçuklu Oteli'nin yeniden Ahlatlıya kazandırılması için bir proje olarak ele aldık. Oteli de Ahlat'a yeniden kazandırdık. Artık yüzde yüz belediyemizin malı oldu. Şu anda tadilat nedeniyle kapalıdır. Milli Eğitim Bakanlığıyla görüşme yapacağız. Eğer uygun görürlerse oteli öğretmenevine devretmeyi düşünüyoruz" dedi. - BİTLİS