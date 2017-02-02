Ahlat'ın Nüfusu 39 Bin 171 Kişi Oldu

Ahlat ilçesinde nüfusun 39 bin 171 olduğu bildirildi.





Ahlat Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ilçe genel nüfusunun bir önceki yıla oranla 549 kişi artarak 39 bin 171 olduğunu söyledi.



Okuyucu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, 2016 yılı sonu itibariyle Ahlat merkez, belde ve 26 köyün toplam nüfusunun 39 bin 171 kişi olarak belirlendiğini, ilçenin merkez nüfusunun 23 bin 684, belde ve köylerin ise 15 bin 487 olarak olduğunu kaydedildi.