Ahlat'ın Nüfusu 39 Bin 171 Kişi Oldu

Bitlis'in Ahlat ilçesinin nüfusu geçen yıla oranla artarak 39 bin 171 kişi oldu.



Ahlat Nüfus Müdürü Özcan Okuyucu, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre, ilçe genel nüfusunun 549 kişi artarak 39 bin 171 olduğunu söyledi. Okuyucu, TÜİK Adrese Dayalı Nüfus verilerine göre, 2016 yılı sonu itibariyle Ahlat merkez, belde ve 26 köyün toplam nüfusunun 39 bin 171 kişi olarak belirlendiğini belirtti. Verilere göre ilçenin merkez nüfusu 23 bin 684, köyler ve beldelerin ise 15 bin 487 olduğunu dile getiren Okuyucu,2016 yılında bin 93 doğum, 79 ölüm ve 377 evlenme olduğunu da kaydetti.



Nüfus Müdürü Okuyucu, 2016 yılında 2 bin 778 kişiye adres kaydı, 4 bin 107 kişiye kimlik verildiğini ve çeşitli işlemlerle birlikte toplam 25 bin 678 işlem yaptıklarını söyledi. - BİTLİS