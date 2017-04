Ahlat'ı Heyecanlandıran Projeler

Bitlis'in Ahlat ilçesinde "Ahlat Tarihi Kent Tasarımı ve Ahlat Harabaşehir Bölgesi Eko Turizm" projelerinin tanıtım toplantısı yapıldı.



Ahlat Kaymakamlığı Proje Ofisi tarafından Ahlat Belediyesi adına hazırlanan Harabeşehir Bölgesi Ek Turizm ve Doğu Anadolu Projesi (DAP) tarafından hazırlanan Ahlat Tarihi Kent Tasarımı projelerinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Abdurrahman Gazi Konferans Salonunda düzenlenen projelerin tanıtım toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra 2 projenin sunumu yapıldı. Yapılan sunumların ardından Ahlat Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Ahlat İlçe Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Demirtaş ve DAP Kalkınma Birliği Başkanı Adnan Demir birer konuşma yaptılar.



Son olarak konuşan Bitlis Valisi Ahmet Çınar ise, Ahlat'ta bulunmaktan ve buraya hizmet etmekten gurur duyduklarını belirterek, "Ahlat'ı hepimiz çok övdük, bunu hak ediyor. Ahlat'ta bulunmaktan ve buraya hizmet etmekten gurur duyuyoruz. Çünkü Ahlat ecdadın bize emanetidir. Her zaman diyorum, Ahlat kozmik bir noktadır. Hem milli tarihimiz açısından hem de emin olun dünya tarihi açısından kozmik bir noktadır. Burası İslam'ın, milli kültürümüzün Anadolu'ya yayılışı, bütün bu bölgede ezanların okunmasına vesile olan bir noktadır. Ne açıdan bakarsanız bakın çok büyük bir emanettir. Dolayısıyla hepimizin gururunu yaşadığımız bu şehre hizmet borcumuz var. Sadece övmek yetmez ve yakışmaz. Hizmet etmek ve layık olmak gerekir. 2 ayrı proje gördük. Bu da hizmet etme gayretlerinden bir tanesidir. Çok güzel projeler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu işin peşini bırakmayıp geliştirip uygulamak gerekiyor" dedi.



"Ahlat kozmik bir noktadır"



Vali Çınar, Ahlat'ın kozmik bir nokta olduğunu ifade ederek, "Ahlat çok belli başlı kökleri olan bir medeniyet merkezidir. Burada terörden dolayı bu kutsal şehrin, kadim şehrin biraz hakarete uğradığını görüyoruz. Bu kadar güzel bir şehri göç ve terk etme var. Ama bunun aksine PKK dediğimiz bu Amerikan emperyalistlerin uşağı, ahmak, alçak örgütün bu bölgeyi hedef seçtiğini de biliyoruz. Bu önemli bir konudur. Bizim her konuda buna tedbir almamız gerekiyor. Kaymakam Beyi ve Belediye Başkanını da huzurlarınızda tebrik ediyorum. Yetenekliler, samimiler, dürüstler, çalışıyorlar, Allah da yardım ediyor. Ahlat ilçemiz şanslıdır" diye konuştu.



"Çok hareketli ve canlandırılmış bir Ahlat olacak"



Vali Çınar, Çanakkale'deki gibi Ahlat'a da gelenlerin kamp yapabilecekleri bir bina inşa ettireceklerini belirterek, "Çanakkale'yi ziyarete giden gençlerin kalabileceği bir merkez yaptırmıştım. Oradaki o bina bitti. Dedim ki bunun bir küçüğünü de Ahlat'a yaptıralım. Kararı alındı, son aşamasına da gelindi. Bu Cuma günü inşallah parasını da çıkartıyoruz. Burada yine Selçuklu mimarisine uygun bir bina yapılacak. En az 4 yıldızlı otel konforunda olacak. Türkiye'nin her yerinde belediyeleri hareketlendireceğiz, askeri öğrenciler, polis teşkilatının öğrencileri, hakim ile kaymakam adayları ve benzeri herkesin, özellikle gençlerimizin bu şehre gelip kamp yapmaları, deniz sporlarının etkinliklerinin yapıldığı, bu bölgenin gençlerinin de geldiği ve kaynaşmaların yaşandığı çok hareketli ve canlandırılmış bir Ahlat olacak. Bu da işin başka bir tarafıdır. Topyekun düşünüldüğü zaman işte sunumu yapılan projeler, gençlik merkezi, yıllardır yapılan Ahlat festivalleri tamamı birleştiği zaman bu şehirde turizmde, kalkınmada kendiliğinden gelecek. Göçlerde duracak. Eminim ki geri dönüşler de başlayacak. Bu şehirde hiç fark etmez Kürt-Türk gerçekten fark etmez; vatanını, bayrağını, insanı ve dünyayı seven, birilerine uşaklık etmeyen, hastalıklı terörist ruhlu olmayan aileler, insanlar inşallah burada her zaman hakim olacaklar. Kötülere de meydan kalmayacak. Huzurunuzda tekrar DAP Bölge Kalkınma Başkanımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yapılan konuşmaların ardından toplantı sona erdi.



Toplantıya Bitlis ve Ahlat'taki bazı kurum amirleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları da katıldı. - BİTLİS