Ahlat Belediyesinin Düzenlediği Program Büyük İlgi Gördü

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Ahlat Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği program büyük ilgi gördü.



Ahlat Belediyesinin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında Halk Eğitim Merkezi Ertuğrul Gazi Konferans Salonun da düzenlediği program şehitler için okunan dua ile başladı. Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğu üyesi Mehmet Ali Karadaşlı'nın sunumu ve şiirlerinin ardından 2010 yılı ezan ve 2015 yılı Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye birincisi Hasan Çakmak'ın Kuran tilavetiyle program devam etti. Bölgede şehitlerin olması hasebiyle Kur'an-ı Kerimden şehitlerle ilgili ayetlerin okumasına özen gösterildi.



Daha sonra Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı. Belediye Bakanı A.Mümtaz Çobanın konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Türkiye ikincisi Hafız Recep Yasan'ın Kuran tilavetiyle program devam etti. Büyük bir huşu içerisinde dinlenen Kur'an tilavetinin ardından program Mürselpaşa Türk Müziği Topluluğunun solisti Hakan Acar'ın tasavvuf müziği konseri ve sema mukabelesi büyük beğeni toplarken, program dua ile sona erdi.



Programa Bitlis Valisi Ahmet Çınar, Bitlis Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ahlat Belediye Başkanı A.Mümtaz Çoban, il ve ilçe kurum amirlerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı. Oldukça ilgi gören programın sonunda katılımcılar organizasyondan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti. Programın sona ermesinin ardından katılımcılara Ahlat Belediyesi tarafından ilçede üretilen toy beyi lokumu ikram edildi. - BİTLİS