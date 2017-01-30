Ahlat Belediyesinden Karla Mücadele Çalışması

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.



Sistemli, programlı ve belirli periyotlarla hizmetlerini sürdüren belediye ekipleri, aşırı soğuklara rağmen çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Ahlat Belediyesi kar çalışmalarını öncelikli olarak ana arterlerden başlatarak vatandaşların müşterek kullanacağı ve erişebileceği alanları temizledi. Ardından hastane, sağlık ocakları gibi halkı birebir ilgilendiren alanlarda başlattığı çalışmaları, yol güzergahlarında sürdürdü. Çalışmalar daha sonra mahalle ve sokak aralarında da sürdürülmeye başlandı.



Belediyeye ait 2 greyder, 4 kepçe, 2 kamyon ile 2 traktörün yanı sıra karla mücadele için 4 adet kepçe kiralanırken, hemen hemen her mahallede bir kepçenin çalıştığı ifade edildi.



Yapılan karla mücadele çalışmaları hakkında açıklama yapan Ahlat Belediye Başkan Vekili Necdet Şarkbülbülü, önceden kış hazırlıkları yaptıkları için karla mücadelede sıkıntı çekmediklerini söyledi. Başkan Vekili Şarkbülbülü, Ahlat'ta karla mücadelede çok iyi bir çalışma yapıldığını vurgulayarak, "Kar mücadelemizi profesyonel bir şekilde yapıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonu ilçemize oldukça yoğun bir kar yağdı. Kar yağışının hemen ardından çalışmalarımıza öncelikle ana arterlerden başlayarak daha sonra mahalle aralarında koordineli bir şekilde devam ettik. Personellerimiz sabahtan başlayarak gece yarısına kadar çalışma yürütüyorlar. Aralıksız bir çalışmamız oluyor. Yoğun bir kar yağışı ve tipi olunca çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde yapmaktayız. Özellikle iki çarşı merkezinde de kar küreme çalışmaları büyük bir özveri ile yapılarak, çarşı merkezinde toplanan karlar kamyonlarla dışarıya aktarıldı. Esnaflarımız da rahat bir nefes aldı" dedi.



Başkan Vekili Şarkbülbülü, gece gündüz aralıksız olarak karla mücadele eden belediye personellerine ve ilçe halkına ise göstermiş oldukları sabırdan dolayı teşekkür ettiğini belirtti. - BİTLİS