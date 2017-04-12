Ahıska Türklerinde Kız Isteme Merasimi - Bitlis

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Ukrayna'dan getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerinde, kız isteme merasimi yapıldı.



Erdoğan'ın talimatı ile geçen yıl Ukrayna'dan getirilip Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıskalı Türkler'den Emran Murat'ın ailesi, yine Ahıskalı Türkler'den Leyla Baytaroğlu'nu, ailesinden istedi.



Aileler arasında yapılan takı töreninin ardından Ahıskalı Türklere özgü selamlama merasimi gerçekleştirildi.



Ahıskalı Türkler'den Halime Tayfun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye getirilmeleri talimatını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bizi vatanımıza kavuşturdular. Ukrayna'da toy da düğün de ediyorduk ancak bütün Ruslar bizi gözetliyordu. Allahıma şükürler olsun. Vatanda birinci toyumuz olacak." dedi.



Muhammet İlyasolu ise 72 yıllık sürgün sürecinin ardından öz vatanlarına döndüklerini anımsatarak, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Başbakanımızdan, bütün milletvekillerinden, Ahıska Türklerinin temsilcilerinden, bize sahip çıkan Türk halkından Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.