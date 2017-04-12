Ahıska Türklerinde Kız İsteme Geleneği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ukrayna'dan getirilerek Bitlis'in Ahlat ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri, öz vatanlarında geleneklerini özgürce sürdürüyor.



Öz vatanda her türlü geleneklerini özgürce yürüttüklerini belirten Ahıska Türkleri, ilçede ilk kez kız isteyip kız verdiler. Kendi aralarında yaptıkları merasimin ardından, gelenekleri gereğince takı takan ve gelinin Ahıska Türklerine özgü selamlama merasimi güzel görüntüler oluşturdu.



Açıklamalarda bulunan Halime Tayfun, "Allah bizi buralara getiren, vesile olan Cumhurbaşkanımızdan, herkesten razı olsun. Bizi vatanımıza kavuşturdular. Ukrayna'da toy da düğün de ediyorduk, ancak bütün Ruslar bizi gözetliyordu. Allah'ıma şükürler olsun, vatanda birinci toyumuz olacak" dedi.



Muhammet İlyasolu ise, 72 yıllık sürgünden sonra buraya geldiklerini belirterek, "Allah Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olsun. Başbakanımızdan, bütün milletvekillerinden Allah razı olsun. Bizim Ahıska Türklerinin temsilcilerinden de Allah razı olsun. Bize sahip çıkan Türk halkından Allah razı olsun" diye konuştu. - BİTLİS