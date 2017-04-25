Ahıska Türkleri'nin Dünü, Bugünü ve Yarını Ele Alındı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmed Niyazov, Ahıskalılar'ın ne tarihini ne de etnik kimliğini tartışmaya gerek olmadığını, Ahıska Türkleri'nin tek bir sorununun vatana dönüş olduğun söyledi.



Niyazov, Kastamonu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Ahmet Yesevi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Ahıska Türkleri'nin dünü, bugünü ve yarını" konulu konferansta yaptığı konuşmada, Ahıska Türkleri'nin vatanına dönüş mücadelesinin sürdüğünü söyledi.



Ahıska Türkleri'nin dünya gündemine 1944 hadiseleri ile gelmeye başladığını kaydeden Niyazov, "1944 yılında Stalin'in verdiği bir emirle Ahıska bölgesinden Türk ve Müslüman nüfus Orta Asya'ya sürülmüştür. Sürülenler arasında birtakım Gürcüler de vardır ama onlar daha sonra geri çağrılmıştır." dedi.



Niyazov, binlerce Ahıskalı'nın bir gecede vatanından koparıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:



"Türk ve Müslüman 86 bin insan, bir gece içerisine yük ve hayvan vagonlarına doldurarak 3 bin kilometre öteye sürülmüştür. Sürgünden önce bölgeden 40 bin eli silah tutan insan, 2. Dünya Savaşı'nda görevlendirilmek üzere asker olarak toplanmıştır. Geriye kalan 86 bin kişiye ise sürgün emri hazırlanmış, böylece bölge boşaltılmıştır. Bu tamamiyle Stalin'in emriyle oldu. Bu uzun yolculukta bölgeden koparılan insanların bazıları ölmüş, geriye kalanlar da Orta Asya'ya sürülmüştür. Burada yok etme siyaseti ortaya çıkıyor.



Ahıska başından sonuna kadar aslında bir dramın ismidir. 17 bin kişi bu yolculukta telef olmuştur. Savaşa giden 40 bin kişiden de 26 bini geri dönmemiştir. Gelenler de yakınlarını bulamamıştır."



Ahıska'nın bin seneden fazla zamandır Türk yurdu olduğunu ve Ahıskalılar'ın etnik kimliğini tartışmanın anlamsız olduğunu dile getiren Niyazov, şöyle devam etti:



"Ahıska Türkleri'nin Gürcü olduğu iddiası 1968 senesinde KGB tarafından ortaya atılmış, sonra da bu tez üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Ahıskalılar'ın ne tarihini ne de etnik kimliğini tartışmaya hiç lüzum yok. Ahıska Türkleri'nin tek bir sorunu var o da vatanına dönüş sorunu. Bu da hukuki bir sorundur. Bu hukuki sorun, ne tarihi ilgilendirir ne de etnik kimliği. Bugün etnik kimlik ve tarih tartışmaları ile Ahıskalılar'ın mücadelesini bölmek ancak ve ancak zaman kaybıdır."



Konferansın sonunda Ahıska ateşi halk oyunları gösterisi sunuldu.